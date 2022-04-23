В России межконтинентальную ракету «Сармат» примут на вооружение осенью - Рогозин

Новая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат" будет принята в России на вооружение не позднее осени 2022 года, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Теперь для нас понятен совершенно последующий ход событий. Это доведение до ума самих летно-конструкторских испытаний, отработка этого комплекса в разных режимах, на разных дальностях и, конечно, это скорейшее принятие на вооружение. Мы планируем это сделать не позднее осени этого года", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, перед "Роскосмосом" стоит задача сформировать из серийно поставленных госкорпорацией ракет первый полк, который встанет на вооружение в Красноярском крае.

"Наземная инфраструктура, то есть ракетные шахты, они те же самые (как у МБР "Воевода" - ИФ), их не надо переделывать (...) И он встанет на вооружение именно в тех местах, где и находятся сами ракетные дивизии. Это экономит колоссальные средства и время самое главное для того, чтобы принять систему на вооружение", - сообщил Рогозин.

20 апреля 2022 года Минобороны РФ объявило о первом испытательном пуске МБР "Сармат" стационарного базирования с космодрома Плесецк. По данным ведомства, задачи пуска были выполнены в полном объеме, подтверждены расчетные характеристики ракеты на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка.

МБР РС-28 "Сармат" придёт на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана") в Ужурской (Красноярский край) и Домбаровской (Оренбургская область) дивизиях РВСН.

Ракеты "Сармат" в перспективе станут носителями гиперзвуковых планирующих крылатых боевых блоков "Авангард", развивающих скорость около 27 Махов (Мах - скорость звука). В настоящее время боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах УР-100Н УТТХ.