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Дальнее зарубежье 23.04.2022 14:17

Польским спасателям не удается установить контакт с 10 горняками после инцидента на шахте

Сотрясение и сильная утечка метана произошли в ночь на субботу на угольной шахте близ населенного пункта Ястржембе-Здруй на юге Польши, сообщает польское радио.

По его данным, спасателям пока не удается установить контакт с 10 горняками.

На момент инцидента в шахте находились 62 человека. Большинство выбрались на поверхность самостоятельно.

Представитель Ястржембской угольной компании Славомир Старжиньский в эфире радио сообщил, что ни взрыва, ни пожара после толчка в шахте не последовало.

Это второй инцидент на шахтах в Польше за последние дни. В среду в результате взрыва метана на шахте в Силезии погибли пять горняков, не менее 20 - получили травмы.

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Тэги: ПОЛЬША, ШАХТА, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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