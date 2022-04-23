Польским спасателям не удается установить контакт с 10 горняками после инцидента на шахте

Сотрясение и сильная утечка метана произошли в ночь на субботу на угольной шахте близ населенного пункта Ястржембе-Здруй на юге Польши, сообщает польское радио.

По его данным, спасателям пока не удается установить контакт с 10 горняками.

На момент инцидента в шахте находились 62 человека. Большинство выбрались на поверхность самостоятельно.

Представитель Ястржембской угольной компании Славомир Старжиньский в эфире радио сообщил, что ни взрыва, ни пожара после толчка в шахте не последовало.

Это второй инцидент на шахтах в Польше за последние дни. В среду в результате взрыва метана на шахте в Силезии погибли пять горняков, не менее 20 - получили травмы.