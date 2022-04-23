Глава «Роскосмоса» предупредил, что применение противоспутникового оружия может привести к третьей мировой войне

Применение противоспутникового оружия по космическому аппарату другой страны может стать причиной начала третьей мировой войны, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Надо иметь в виду, что разрушение чужого космического аппарата - это третья мировая война, то есть это casus belli (повод к войне - ИФ), однозначно совершенно", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

15 ноября 2021 года космическое командование США сообщило, что Россия в ходе испытания противоспутникового оружия сбила ракетой советский спутник "Космос-1408". Представитель госдепа Нед Прайс сказал, что российское испытание привело к появлению космического мусора, который создал угрозу экипажу международной космической станции. США заявили, что Россия не предупредила об испытаниях.

16 ноября 2021 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские военные провели испытания противоспутникового оружия, но отметил, что они не несут угрозы для космических аппаратов. "Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник. Никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляют", - сказал Шойгу в поездке в Воронежскую область России.

В Минобороны РФ заявили, что фрагменты, образовавшиеся после уничтожения спутника, не представляют угрозы МКС. По данным военного ведомства, в ходе испытаний был уничтожен недействующий космический аппарат "Целина-Д". Ранее подобные испытания в космическом пространстве уже проводились США, КНР и Индией, отметили российские военные.

На протяжении последних лет Минобороны РФ сообщало об успешных испытаниях новой противоракеты системы ПРО на полигоне "Сары-Шаган" (Казахстан). В частности, в 2021 году такие пуски, по данным Минобороны РФ, были осуществлены 17 сентября и 26 апреля.

В Космическом командовании США заявили, что эта новая российская противоракета представляет вызов интересам США в околоземном пространстве. По словам американских военных, эта российская система способна уничтожать спутники на низкой орбите.

В июле 2020 года главком Воздушно-космических сил РФ Сергей Суровикин сообщил, что новыми противоракетами усилят систему ПРО Москвы. 3 июля 2020 года в интервью газете Минобороны РФ "Красная Звезда" Суровикин сообщил, что спутники и гиперзвуковое оружие в ближнем космосе сможет поражать новая система противовоздушной обороны С-500 "Прометей".

Ранее сообщалось о разработке в России противоракеты дальнего (заатмосферного) перехвата 14Ц033 "Нудоль" мобильного базирования. Согласно сообщениям СМИ, двухступенчатая антиракета 14Ц033 может быть средством поражения нового комплекса ПРО А-235, который разрабатывается в дополнение к развернутому вокруг Москвы комплексу А-135. Ракета предназначена для поражения головных частей межконтинентальных баллистических ракет и космических аппаратов на низких орбитах.