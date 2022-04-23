Президент Азербайджана утвердил меморандум между Баку, Анкарой и Тбилиси об учениях «Кавказский орел»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил подписанный 10 октября 2019 года в Баку меморандум о взаимопонимании между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии об учениях сил специального назначения «Кавказский орел».
Текст закона размещен в субботу на сайте главы азербайджанского государства.
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