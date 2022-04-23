Глава белорусского Минфина назвал логичным переход на российский рубль в таможенных расчетах ЕАЭС

Министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов заявил, что в рамках ЕАЭС ввозные таможенные пошлины будут рассчитываться без привязки к доллару, как было ранее, назвав такое решение логичным.

"Буквально недавно мы распределяли таможенные ввозные пошлины между Россией и Беларусью и между странами, которые входят в ЕАЭС, через доллар. Конвертация шла в иностранной валюте. На тот момент так договорились, и было удобно. Но теперь, когда возникли вопросы с прохождением платежей, с какими-то санкционными ограничениями на центральные банки, они переведены на российский рубль", - отметил министр в эфире телеканала "Беларусь 1".

Такое решение не поддержали Армения, Казахстан и Кыргызстан, но с Беларусью эти страны также будут работать без привязки к доллару.

"Конвертация пойдет через российские рубли", - сказал Селиверстов.

По его словам, если раньше не было необходимости в расчетах в национальных валютах, то сейчас к такому решению пришли в течение месяца.

"В принципе это логично, потому что для чего нам зависеть от валюты третьих стран", - подчеркнул министр.

По его мнению, события последнего времени, санкции и проблемы с платежами подрывают доверие к доллару. Поэтому неудивительно, что многие страны в расчетах за нефтепродукты и иные товары переходят на национальные валюты.