У побережья Японии пропало туристическое судно

Туристическое судно, на борту которого находятся 26 человек, на протяжении нескольких часов не выходит на связь у северного побережья Японии, сообщает в субботу NHK.

Ранее с судна поступил сигнал бедствия, команда сообщила, что судно кренится и тонет. Начата поисковая операция, в которой участвуют вертолеты. Пока она результатов не дала.

По данным метеорологов, в районе, где пропало судно, сейчас крайне неблагоприятная погода - штормовые волны и сильный ветер.