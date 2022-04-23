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Дальнее зарубежье 23.04.2022 16:24

У побережья Японии пропало туристическое судно

Туристическое судно, на борту которого находятся 26 человек, на протяжении нескольких часов не выходит на связь у северного побережья Японии, сообщает в субботу NHK.

Ранее с судна поступил сигнал бедствия, команда сообщила, что судно кренится и тонет. Начата поисковая операция, в которой участвуют вертолеты. Пока она результатов не дала.

По данным метеорологов, в районе, где пропало судно, сейчас крайне неблагоприятная погода - штормовые волны и сильный ветер.

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Тэги: МИР, ЯПОНИЯ, СУДНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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