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СНГ 23.04.2022 17:00

Беларусь подключится к UnionPay

Беларусь рассчитывает в ближайшее время завершить подключение к китайской платежной системе UnionPay, заявил министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов.

"У нас ведется работа по подключению к китайским системам, и она скоро завершится...Это только ускорит прохождение платежей, возврат выручки и, соответственно, налоговые поступления в бюджет", - сказал министр в эфире телеканала "Беларусь 1".

Торговать и погашать долги перед кредитором в его же валюте это удобно, отметил министр.

"Мы торгуем с китайской стороной, с китайскими партнерами зачастую в юанях, в их национальной валюте, их это устраивает. У них есть своя система, которая переводит юани. Если мы будем получать выручку в юанях за свой экспорт, мы сможем приобретать там, условно, какие-то товары электроники, используя эту валюту там же, у них, переводя деньги по их системе", - сказал Селиверстов.

"Чем больше будет возможностей рассчитываться в разных валютах, использовать разные системы, тем меньше будет риска и больше гарантий, уверенности в том, что за товар, который ты поставил, за него вернется выручка, и ты сможешь осуществлять расчеты", - подытожил глава белорусского Минфина.

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Тэги: БЕЛАРУСЬ, МИНФИН, КИТАЙ, ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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