МКС уклонилась от космического мусора

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) для уклонения от космического мусора, сообщили в субботу в "Роскосмосе". "Роскосмос в 16:25 мск (17:25 по бакинскому времени - ИФ-Аз) провёл внеплановую коррекцию высоты орбиты станции. Для этого использовались двигатели корабля "Прогресс МС-18", которые проработали 623 с, а импульс составил 1,0 м/с", - говорится в сообщении. После проведения манёвра высота орбиты МКС предварительно увеличилась на 1,8 км.

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