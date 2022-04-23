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Дальнее зарубежье 23.04.2022 18:20

МКС уклонилась от космического мусора

Двигатели грузового корабля "Прогресс МС-18" скорректировали орбиту Международной космической станции (МКС) для уклонения от космического мусора, сообщили в субботу в "Роскосмосе".

"Роскосмос в 16:25 мск (17:25 по бакинскому времени - ИФ-Аз) провёл внеплановую коррекцию высоты орбиты станции. Для этого использовались двигатели корабля "Прогресс МС-18", которые проработали 623 с, а импульс составил 1,0 м/с", - говорится в сообщении.

После проведения манёвра высота орбиты МКС предварительно увеличилась на 1,8 км.

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Тэги: РОССИЯ, КОСМОС, МКС, МАНЕВР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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