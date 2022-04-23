Twitter запретит монетизацию контента с отрицанием изменения климата

Соцсеть Twitter ввела запрет на рекламу, которая противоречит научному консенсусу относительно изменения климата. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на блог компании.

Она будет запрещена на ресурсе в соответствии с политикой в отношении ненадлежащего контента. Такая реклама вводит в заблуждение пользователей Twitter, так как отрицает изменение климата, пояснили в соцсети. По мнению компании, такая информация может "подорвать усилия по защите планеты".

"Мы считаем, что отрицание изменения климата не должно монетизироваться в Twitter и что вводящая в заблуждение реклама не должна отвлекать внимание от важных разговоров о климатическом кризисе", - поясняется в сообщении.

Ранее аналогичные ограничения были введены и для рекламы в Google и на YouTube. Ограничения на них также коснулись контента, в котором изменение климата называют фальсификацией или мошенничеством, отрицают, что в долгосрочной перспективе видно глобальное потепление и отрицают, что парниковые выбросы и деятельность человека ускоряют изменение климата.