Перенесена расстыковка корабля Crew Dragon с космическими туристами с МКС

Отстыковка пилотируемого космического корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем из четырёх коммерческих туристов в рамках миссии Axiom-1 от Международной космической станции (МКС) переносится на понедельник из-за непогоды в районе приводнения, сообщила руководитель пилотируемой программы NASA Кэти Людерс
"Мы теперь планируем (расстыковку) на 20:55 по времени Восточного побережья США, в воскресенье, 24 апреля (04:55 по бакинскому времени 25 апреля) из-за высотных ветров в районе приводнения", - сообщила Людерс в соцсетях.
Приводнение спускаемой капсулы с экипажем Axiom-1 в Атлантике вблизи побережья Флориды планируется 25 апреля примерно в 21:00 по бакинскому времени.
Людерс добавила, что по мнению специалистов, погодные условия не повлияют на запуск миссии четырёх астронавтов Dragon Crew-4 к МКС 27 апреля, однако они продолжают следить за изменениями погоды.
В состав экипажа входят 63-летний командир, бывший астронавт NASA и нынешний сотрудник компании Axiom Майкл Лопес-Алегриа, 72-летний американский предприниматель Ларри Коннор, 52-летний канадский инвестор Марк Пати и 64-летний израильский бизнесмен Эйтан Стиббе. Экипаж провел на МКС больше запланированных 10 дней в связи с непогодой в районе приводнения в Атлантике.
Запуск корабля с помощью тяжелой ракеты-носитель Falcon 9 с первой в истории космонавтики миссии с полностью коммерческим экипажем был осуществлен 8 апреля. 9 апреля Crew Dragon пристыковался к модулю Harmony американского сегмента станции в автоматическом режиме.
Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom-1 оценивается в $55 млн.
Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom по соглашению с SpaceX в последующем планируется совершать два-три раза в год. Следующая миссия туристов на станцию планируется осенью 2022 года.
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