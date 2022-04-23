Турция закрыла воздушное пространство для российских самолетов, направляющихся в Сирию - глава МИД

Турция закрыла свое воздушное пространство для российских военных и гражданских самолетов, направляющихся в Сирию. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Мы выдавали разрешение на три месяца. Последнее разрешение действовало до апреля. Наш президент (Реджеп Тайип Эрдоган) сообщил об этом (президенту РФ Владимиру) Путину. После полеты были приостановлены», - приводит NTV его слова.