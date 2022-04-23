Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Азербайджана

Председатель Совета Европейского союза (ЕС) Шарль Мишель сообщил, что в ходе переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждалась ситуация на Южном Кавказе и отношения Брюсселя и Баку.
«Продолжил обсуждение с президентом Азербайджана ситуации в регионе Южного Кавказа и развития отношений ЕС с Азербайджаном», - написал он в субботу в твиттере.
«Нашей целью является мирный Южный Кавказ, который принесет пользу всем людям, проживающим в регионе», - отметил глава Евросовета, добавив, что «ЕС продолжит вести и поддерживать диалог».
Р.Керимов
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