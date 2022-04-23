Совместная декларация по урегулированию ситуации в Украине находится в стадии разработки - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Москва и Киев работают над совместной декларацией для завершения конфликта в Украине.

"В этом процессе существует проект совместной декларации. Упор сделан на беспристрастности, безопасности и гарантиях", - приводит в субботу слова министра турецкая газета "Сабах".

Издание отмечает, что разрабатывается всеобъемлющий текст, а также работает закулисная дипломатия.

В то же время, по словам Чавушоглу, окончательное решение - за президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.