Совместная декларация по урегулированию ситуации в Украине находится в стадии разработки - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Москва и Киев работают над совместной декларацией для завершения конфликта в Украине.
"В этом процессе существует проект совместной декларации. Упор сделан на беспристрастности, безопасности и гарантиях", - приводит в субботу слова министра турецкая газета "Сабах".
Издание отмечает, что разрабатывается всеобъемлющий текст, а также работает закулисная дипломатия.
В то же время, по словам Чавушоглу, окончательное решение - за президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Азербайджана
Баку определил состав азербайджанской делегации в комиссии по мирному договору с Арменией - Алиев
Президент Азербайджана утвердил меморандум между Баку, Анкарой и Тбилиси об учениях «Кавказский орел»
Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже
Заявка на транзит газа через Украину снизилась до минимума с середины февраля
Польская PGNIG снизила продажи газа на Украине в I квартале почти втрое
«Бавария» в десятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу
Twitter запретит монетизацию контента с отрицанием изменения климата
В Азербайджане второй день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ