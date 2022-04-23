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СНГ 23.04.2022 21:50

Зеленский высказался за дипломатическое разрешение противостояния Украины и РФ

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание пойти по дипломатическому пути завершения военного противостояния с Россией.

"Я хочу остановить войну и ее закончить. Есть путь дипломатический, есть военный. Любой здоровый человек всегда выбирает дипломатический путь, потому что знает: даже, если это сложно, это может остановить потерю тысяч, десятков тысяч... И любой лидер, хотел бы он этого лично или не хотел, не имеет права субъективно отменять дипломатический путь", - заявил Зеленский в субботу на пресс-конференции в Киеве.

"Наиболее актуальные вопросы (в переговорах с РФ) - это гарантии безопасности и нейтралитет, судьба Донбасса и Крыма. Я считаю, что больше вопросов не существует", - добавил Зеленский.

Президент Украины также выразил надежду на поддержку генсека ООН Антониу Гутерриша, который на следующей неделе приедет в Киев.

"Мы будем встречать генерального секретаря, который приедет к нам, будем общаться с ним. Мне кажется, что мы сделали много шагов, чтобы его позиция изменилась... укрепилась касательно поддержки Украины. У меня было несколько личных встреч с ним, и я достаточно твердо говорил ему, что невозможно иметь баланс в отношениях между Украиной и Россией. Мы ожидаем 100-процентную поддержку от генсека ООН", - сказал Зеленский.

Гутерриш 26 апреля посетит Москву, где запланированы его переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и встреча с президентом Владимиром Путиным. В Киеве его ждут 28 апреля.

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Тэги: УКРАИНА, РОССИЯ, ДИПЛОМАТИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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