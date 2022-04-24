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Спорт 24.04.2022 00:15

«Бавария» в десятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу

Футболисты "Баварии" досрочно завоевали звание победителей чемпионата Бундеслиги сезона-2021/22.

Со счетом 3:1 "Бавария" нанесла поражение дортмундской "Боруссии" в домашнем матче 31-го тура чемпионата Германии. Авторами голов в составе "Баварии" стали Серж Гнаброи (15-я минута), Роберт Левандовски (34) и Джамал Мусиала (83). В составе "Боруссии" пенальти на 52-й минуте реализовал Эмре Джан.

В результате занимающий первое место мюнхенский клуб за три тура до финиша набрал 75 очков, у идущей второй "Боруссии" 63 балла. Дортмундский клуб лишился шансов догнать лидера.

Таким образом, "Бавария" в десятый раз подряд становится чемпионом Германии. К нынешнему триумфу ее привел немецкий специалист Юлиан Нагельсман, возглавивший команду летом 2021 года.

За последние десять лет "Бавария" становилась чемпионом при немецком специалисте Юппе Хайнкесе (дважды), при испанце Хосепе Гвардиоле (трижды), итальянце Карло Анчелотти, хорвате Нико Коваче, немце Ханс-Диттере Флике (дважды).

В общей сложности "Бавария" выиграла чемпионат страны в 32-й раз. Действующий ее игрок немец Томас Мюллер стал 11-кратным чемпионом Германии.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, СПОРТ, ФУТБОЛ


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