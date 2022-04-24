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Дальнее зарубежье 24.04.2022 00:40

ЕС достиг предварительного соглашения по закону о цифровых услугах

Совет ЕС сообщил в субботу, что было достигнуто предварительное соглашение с Европарламентом по закону о цифровых услугах (DSA) в целях борьбы с "нелегальным контентом" и "защиты пользователей онлайн".

"Сегодня был сделан важный шаг: было достигнуто предварительное политическое соглашение по закону о цифровых услугах между Советом и Европейским парламентом. (...) DSA является первым в мире законом в области регулирования цифрового пространства", - следует из сообщения.

Законопроект "направлен на защиту цифрового пространства от распространения нелегального контента и обеспечение защиты основных прав пользователей", объясняется в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"Новые правила защитят пользователей онлайн, обеспечат свободу выражения и возможности для предприятий", - уточнила в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что DSA под угрозой санкций обяжет крупные цифровые платформы и онлайн-поисковики бороться с "нелегальным контентом". Их число предстоит определить. Комментирующие DSA европейские СМИ отмечают, что речь может идти о двух десятках крупных компаний.

Предполагается, что новые правила позволят проводить постоянный мониторинг, направленный на снижение рисков, связанных с "распространением нелегального контента, неблагоприятным воздействием на основные права; манипулированием услугами, влияющими на демократические процессы и общественную безопасность; неблагоприятным воздействием на гендерное насилие, а также на несовершеннолетних; и серьезными последствиями для физического или психического здоровья пользователей".

В контексте ситуации в Украине "добавлена новая статья, представляющая механизм кризисного реагирования", объясняют в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, КОНТЕНТ, ЗАКОН, СОГЛАШЕНИЕ


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