ЕС достиг предварительного соглашения по закону о цифровых услугах

Совет ЕС сообщил в субботу, что было достигнуто предварительное соглашение с Европарламентом по закону о цифровых услугах (DSA) в целях борьбы с "нелегальным контентом" и "защиты пользователей онлайн".

"Сегодня был сделан важный шаг: было достигнуто предварительное политическое соглашение по закону о цифровых услугах между Советом и Европейским парламентом. (...) DSA является первым в мире законом в области регулирования цифрового пространства", - следует из сообщения.

Законопроект "направлен на защиту цифрового пространства от распространения нелегального контента и обеспечение защиты основных прав пользователей", объясняется в коммюнике, опубликованном в Брюсселе.

"Новые правила защитят пользователей онлайн, обеспечат свободу выражения и возможности для предприятий", - уточнила в твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что DSA под угрозой санкций обяжет крупные цифровые платформы и онлайн-поисковики бороться с "нелегальным контентом". Их число предстоит определить. Комментирующие DSA европейские СМИ отмечают, что речь может идти о двух десятках крупных компаний.

Предполагается, что новые правила позволят проводить постоянный мониторинг, направленный на снижение рисков, связанных с "распространением нелегального контента, неблагоприятным воздействием на основные права; манипулированием услугами, влияющими на демократические процессы и общественную безопасность; неблагоприятным воздействием на гендерное насилие, а также на несовершеннолетних; и серьезными последствиями для физического или психического здоровья пользователей".

В контексте ситуации в Украине "добавлена новая статья, представляющая механизм кризисного реагирования", объясняют в Брюсселе.