Шредер считает невозможной долгую изоляцию России

Странам Запада не удастся изолировать Россию, и с Россией придется договариваться, считает бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.

"Вы не можете изолировать такую страну, как Россия, на длительный срок, ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это еще и редкоземельные металлы, и это сырье невозможно заместить просто так", - сказал Шредер в интервью, опубликованном в субботу в газете The New York Times.

"Нам придется вернуться к переговорам с Россией", - отметил Шредер.

"Почему мы должны проявлять недоверие? Ведь это всегда срабатывало. Им (России) необходимы нефть и газ для бюджетных выплат, а нам нефть и газ необходимы для того, чтобы обогревать дома, и для того, чтобы экономика продолжала функционировать", - подчеркнул Шредер.