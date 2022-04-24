Шредер считает невозможной долгую изоляцию России

Странам Запада не удастся изолировать Россию, и с Россией придется договариваться, считает бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер.
"Вы не можете изолировать такую страну, как Россия, на длительный срок, ни политически, ни экономически. Промышленность Германии нуждается в сырье, которым располагает Россия. И это не только нефть и газ, это еще и редкоземельные металлы, и это сырье невозможно заместить просто так", - сказал Шредер в интервью, опубликованном в субботу в газете The New York Times.
"Нам придется вернуться к переговорам с Россией", - отметил Шредер.
"Почему мы должны проявлять недоверие? Ведь это всегда срабатывало. Им (России) необходимы нефть и газ для бюджетных выплат, а нам нефть и газ необходимы для того, чтобы обогревать дома, и для того, чтобы экономика продолжала функционировать", - подчеркнул Шредер.
Либерман летит в Азербайджан за нефтью и удобрениями на миллиарды долларов - СМИ
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Азербайджана
Баку определил состав азербайджанской делегации в комиссии по мирному договору с Арменией - Алиев
Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже
Заявка на транзит газа через Украину снизилась до минимума с середины февраля
Польская PGNIG снизила продажи газа на Украине в I квартале почти втрое
Месси стал чемпионом Франции в составе ПСЖ
Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил пояс WBC
«Бавария» в десятый раз подряд выиграла чемпионат Германии по футболу
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ