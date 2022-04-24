Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 24.04.2022 09:00

Французы выберут президента страны на следующие пять лет

Во Франции в воскресенье пройдет второй - финальный - тур президентских выборов, за пост главы государства поборются действующий французский лидер Эмманюэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

Французы смогут проголосовать на избирательных участках с 08:00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени). Большинство участков будет работать до 19:00 (21:00 по бакинскому времени), но в крупных городах, в частности в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, избиратели смогут голосовать до 20:00 (22:00 по бакинскому времени).

Во Франции зарегистрировано 48,7 млн избирателей, 1,4 млн из которых проживают за пределами французской территории, они смогут проголосовать в консульствах.

Эксперты считают, что явка избирателей может значительно повлиять на результаты второго тура. Доля французов, воздержавшихся от голосования в первом туре, составила 26,3% - это означает, что почти 13 млн граждан Франции не ходили на выборы 10 апреля.

Публикация во Франции любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.

При этом подобный запрет не распространяется на остальную европейскую прессу. Единственные данные, которые разрешено публиковать французским СМИ в полдень и в 17:00 по местному времени, касаются явки избирателей.

Согласно последним опросам, у нынешнего президента Франции больше шансов на победу, чем у Ле Пен. Однако, как считают аналитики, его шансы победить не такие явные, как на прошлых выборах в 2017 году.

Наименьший разрыв между Макроном и Ле Пен, как показывали опросы, фиксировали в начале апреля, тогда он сократился до трех процентных пунктов.

Социологические исследования на этой неделе демонстрировали уже более значительное преимущество Макрона над Ле Пен. Например, опубликованные в пятницу результаты одного из французских институтов общественного мнения свидетельствовали, что гипотетически действующий президент Франции может получить 53% голосов во втором туре, лидер "Национального объединения" - 47%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


Похожие новости


Макрон сохраняет шансы победить на выборах, но отрыв от Ле Пен невелик - опрос Макрон на теледебатах был убедительнее, чем Ле Пен - опрос Кандидаты в президенты Франции готовятся к дебатам Треть избирателей «Непокорённой Франции» решила проголосовать за Макрона Ле Пен опережает Макрона в первом туре выборов после обработки 50% бюллетеней Макрон и Ле Пен выходят во второй тур выборов президента Франции

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az