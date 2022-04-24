Французы выберут президента страны на следующие пять лет

Во Франции в воскресенье пройдет второй - финальный - тур президентских выборов, за пост главы государства поборются действующий французский лидер Эмманюэль Макрон и лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
Французы смогут проголосовать на избирательных участках с 08:00 по местному времени (10:00 по бакинскому времени). Большинство участков будет работать до 19:00 (21:00 по бакинскому времени), но в крупных городах, в частности в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, избиратели смогут голосовать до 20:00 (22:00 по бакинскому времени).
Во Франции зарегистрировано 48,7 млн избирателей, 1,4 млн из которых проживают за пределами французской территории, они смогут проголосовать в консульствах.
Эксперты считают, что явка избирателей может значительно повлиять на результаты второго тура. Доля французов, воздержавшихся от голосования в первом туре, составила 26,3% - это означает, что почти 13 млн граждан Франции не ходили на выборы 10 апреля.
Публикация во Франции любой информации о предварительных результатах голосования запрещена до закрытия последнего избирательного участка в стране. За нарушение этого правила предусмотрен штраф в размере 75 тыс. евро.
При этом подобный запрет не распространяется на остальную европейскую прессу. Единственные данные, которые разрешено публиковать французским СМИ в полдень и в 17:00 по местному времени, касаются явки избирателей.
Согласно последним опросам, у нынешнего президента Франции больше шансов на победу, чем у Ле Пен. Однако, как считают аналитики, его шансы победить не такие явные, как на прошлых выборах в 2017 году.
Наименьший разрыв между Макроном и Ле Пен, как показывали опросы, фиксировали в начале апреля, тогда он сократился до трех процентных пунктов.
Социологические исследования на этой неделе демонстрировали уже более значительное преимущество Макрона над Ле Пен. Например, опубликованные в пятницу результаты одного из французских институтов общественного мнения свидетельствовали, что гипотетически действующий президент Франции может получить 53% голосов во втором туре, лидер "Национального объединения" - 47%.
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