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Спорт 24.04.2022 09:15

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта и защитил пояс WBC

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсон Фьюри одержал победу над своим соотечественником Диллианом Уайтом в поединке, прошедшем в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Бой боксеров, представляющих супертяжелый вес, завершился в шестом раунде, на исходе которого Фьюри удалось нокаутировать соперника.

Таким образом, Фьюри успешно провел защиту своего титула.

На счету 33-летнего Фьюри теперь 32 победы (23 – нокаутом) в 33 поединках при одной ничьей. 34-летний Уайт потерпел третье поражение при 28 победах (19 – нокаутом).

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Тэги: МИР, СПОРТ, БОКС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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