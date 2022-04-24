Более 50 человек погибли в результате взрыва на нелегальном НПЗ в Нигерии

Более 50 человек погибли в результате взрыва на нелегальном нефтеперерабатывающем заводе на юго-востоке Нигерии в субботу. Об этом сообщает NBC News.

Пожар, возникший в пятницу, перекинулся на два склада топлива незаконного НПЗ, и также начал распространяться в этом районе. Точная причина взрыва и общее количество погибших пока не установлены.

По словам полиции, все жертвы были работниками нелегального предприятия. Власти также объявили о розыске владельца нефтеперерабатывающего завода.

Нигерия занимает первое место среди африканских стран по добыче нефти, однако на ее территории очень мало НПЗ. В результате этого государство импортирует большую часть потребляемого топлива.