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Дальнее зарубежье 24.04.2022 10:20

Число спасенных людей с пропавшего у берегов Японии круизного судна увеличилось до семи

Береговая охрана Японии спасла еще трех человек с пропавшего в субботу круизного судна Kazu 1. Об этом пишет Kyodo.

Пострадавших нашли в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось о четырех спасенных людях, находившихся на борту Kazu 1.

В субботу с судна был получен сигнал бедствия, говорящий о том, что оно тонет и не может продолжать движение. На поиски людей были отправлены пять самолетов и шесть патрульных кораблей.

На Kazu 1 находились 24 туриста, включая двоих детей, и два члена экипажа. Все они были одеты в спасательные жилеты.

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Тэги: МИР, ЯПОНИЯ, СУДНО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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