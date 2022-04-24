Число спасенных людей с пропавшего у берегов Японии круизного судна увеличилось до семи

Береговая охрана Японии спасла еще трех человек с пропавшего в субботу круизного судна Kazu 1. Об этом пишет Kyodo.
Пострадавших нашли в бессознательном состоянии.
Ранее сообщалось о четырех спасенных людях, находившихся на борту Kazu 1.
В субботу с судна был получен сигнал бедствия, говорящий о том, что оно тонет и не может продолжать движение. На поиски людей были отправлены пять самолетов и шесть патрульных кораблей.
На Kazu 1 находились 24 туриста, включая двоих детей, и два члена экипажа. Все они были одеты в спасательные жилеты.
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