Число спасенных людей с пропавшего у берегов Японии круизного судна увеличилось до семи

Береговая охрана Японии спасла еще трех человек с пропавшего в субботу круизного судна Kazu 1. Об этом пишет Kyodo.

Пострадавших нашли в бессознательном состоянии.

Ранее сообщалось о четырех спасенных людях, находившихся на борту Kazu 1.

В субботу с судна был получен сигнал бедствия, говорящий о том, что оно тонет и не может продолжать движение. На поиски людей были отправлены пять самолетов и шесть патрульных кораблей.

На Kazu 1 находились 24 туриста, включая двоих детей, и два члена экипажа. Все они были одеты в спасательные жилеты.