Месси стал чемпионом Франции в составе ПСЖ

"Пари Сен-Жермен" досрочно завоевал звание чемпиона Франции по футболу.
В домашнем матче 34-го тура ПСЖ на своем поле сыграл вничью с "Лансом" со счетом 1:1 и набрал 78 очков. Идущий вторым "Марсель" за четыре тура до финиша отстает на 16 баллов при игре в запасе и не имеет шансов догнать лидера.
Таким образом, семикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси в составе ПСЖ стал чемпионом Франции. В парижский клуб он перешел летом 2021 года, до этого из национальных первенств десять раз выиграл чемпионат Испании в составе "Барселоны".
Что касается ПСЖ, он стал 10-кратным чемпионом Франции.
Что касается матча ПСЖ – "Ланс", счет на 68-й минуте открыл Месси, сравнял счет на 88-й минуте Корентен Жан.
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