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Внешняя политика 24.04.2022 10:56

Либерман летит в Азербайджан за нефтью и удобрениями на миллиарды долларов - СМИ

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман в воскресенье вылетает в сопровождении высокопоставленной делегации в Азербайджан для достижения договоренности о поставках нефти и удобрений, которые ранее шли из России, пишет израильская пресса.

По ее данным, в ходе визита планируется обсудить дополнительные поставки азербайджанской нефти, карбамида (мочевины), а также пшеницы.

Согласно СМИ, речь идет о соглашениях «на миллиарды долларов», которые начнут реализовываться «в кратчайшие сроки».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭКОНОМИКА, ЭКСПОРТ, НЕФТЬ, УДОБРЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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