Либерман летит в Азербайджан за нефтью и удобрениями на миллиарды долларов - СМИ

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман в воскресенье вылетает в сопровождении высокопоставленной делегации в Азербайджан для достижения договоренности о поставках нефти и удобрений, которые ранее шли из России, пишет израильская пресса.
По ее данным, в ходе визита планируется обсудить дополнительные поставки азербайджанской нефти, карбамида (мочевины), а также пшеницы.
Согласно СМИ, речь идет о соглашениях «на миллиарды долларов», которые начнут реализовываться «в кратчайшие сроки».
Р.Керимов
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