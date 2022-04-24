Либерман летит в Азербайджан за нефтью и удобрениями на миллиарды долларов - СМИ

Министр финансов Израиля Авигдор Либерман в воскресенье вылетает в сопровождении высокопоставленной делегации в Азербайджан для достижения договоренности о поставках нефти и удобрений, которые ранее шли из России, пишет израильская пресса.

По ее данным, в ходе визита планируется обсудить дополнительные поставки азербайджанской нефти, карбамида (мочевины), а также пшеницы.

Согласно СМИ, речь идет о соглашениях «на миллиарды долларов», которые начнут реализовываться «в кратчайшие сроки».

Р.Керимов