Не менее 50 детей погибли за неделю в результате терактов в Афганистане - ЮНИСЕФ

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Афганистане в результате серии взрывов в течении недели погибли не менее 50 детей.

"Только за одну неделю более 50 девочек и мальчиков погибли в результате серии вопиющих серьезных нарушений прав человека в Афганистане. По мере проверки отчетов мы ожидаем дальнейшего роста этих цифр", -заявил в воскресенье региональный директор ЮНИСЕФ Джордж Ларьеа-Аджей.

"Взрыв в пятницу в мечети Мавлави Секандар в Кундузе унес жизни по меньшей мере четырех детей. Многие другие имеют ужасные травмы", - написал Ларьеа-Аджей в твиттере.

Он добавил, что ЮНИСЕФ выражает соболезнования всем пострадавшим семьям.

По данным афганского МВД, серия терактов произошла 21 апреля в трех городах Афганистана.