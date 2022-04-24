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Дальнее зарубежье 24.04.2022 11:21

Не менее 50 детей погибли за неделю в результате терактов в Афганистане - ЮНИСЕФ

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в Афганистане в результате серии взрывов в течении недели погибли не менее 50 детей.

"Только за одну неделю более 50 девочек и мальчиков погибли в результате серии вопиющих серьезных нарушений прав человека в Афганистане. По мере проверки отчетов мы ожидаем дальнейшего роста этих цифр", -заявил в воскресенье региональный директор ЮНИСЕФ Джордж Ларьеа-Аджей.

"Взрыв в пятницу в мечети Мавлави Секандар в Кундузе унес жизни по меньшей мере четырех детей. Многие другие имеют ужасные травмы", - написал Ларьеа-Аджей в твиттере.

Он добавил, что ЮНИСЕФ выражает соболезнования всем пострадавшим семьям.

По данным афганского МВД, серия терактов произошла 21 апреля в трех городах Афганистана.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ЮНИСЕФ, ТЕРАКТ, ДЕТИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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