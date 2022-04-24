Жюри карнавала в Рио-де-Жанейро приступило к выбору лучших коллективов

Знаменитый традиционный карнавал вновь состоялся в бразильском городе Рио-де-Жанейро, он проходил со среды по субботу, трансляцию шествий вел телеканал "Глобу".

В 2021 году праздник пришлось отменить из-за пандемии COVID-19. В этом году власти города решили не делать этого, хотя эпидемиологическая обстановка в Бразилии остается сложной. В соответствии с календарем в 2022 году карнавал должен был пройти с 25 февраля по 5 марта, однако власти решили перенести праздник на поздний срок - он прошел с 20 по 23 апреля.

Для того, чтобы попасть на основное место действия - самбадром "Сан-Маркис де Сапукаи" - посетителям и участникам шествий было необходимо предоставить сертификат о вакцинации.

Каждую ночь со среды по субботу в Рио-де-Жанейро проходили музыкально-театрализованные шествия школ самбы, выступления самых именитых состоялись в пятницу и субботу. Они боролись за звание чемпиона карнавала.

В представлениях школ самбы участвовали от 3,5 тыс. до 5 тыс. человек - музыканты, танцевальные группы, операторы "каррус" - передвижных платформ, на которых также происходили театрализованные представления. Особое место в шествии каждой группы занимало выступление знаменосца со знаменем школы самбы.

Во время шествия каждой школы самбы жюри оценивает все представление в целом, а также слаженность работы танцоров, музыкантов и оригинальность темы представления.

Торжественное шествие школы-чемпиона и еще пяти школ, которые будут признаны лучшими, состоится 30 апреля.