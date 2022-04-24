В Китае планируют создать технологию защиты Земли от астероидов

Китай планирует разработать технологию защиты Земли от столкновения с опасными астероидами, сообщил заместитель главы Китайского национального космического управления (CNSA) У Яньхуа.

"К концу 14-й пятилетки или же в 2025-2026 годах мы постараемся начать испытания технологии мониторинга астероидов, которые представляют угрозу для Земли. С её помощью мы осуществим столкновение (с астероидом - ИФ), которое приведёт к изменению его орбиты", - сказал замглавы управления в интервью Центральному телевидению КНР (CCTV).

Он отметил, что Китаю необходимо создать систему мониторинга и предупреждения угроз от астероидов. По его словам, она должна быть как наземного, так и космического базирования. Её задачей будет каталогизировать астероиды и выявлять, какие из них представляют опасность для Земли.

Ваньхуа также подчеркнул, что необходимо провести технические испытания технологий и проектов, чтобы понять, способны ли они решить поставленную задачу.