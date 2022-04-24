Количество случаев заражения COVID-19 в мире превысило 509 млн - университет Хопкинса

Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 509 млн 200 тыс. 543, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 217 тыс. 54 человека.
Также в мире сделали 11 млрд 233 млн 846 тыс. 427 прививок против коронавируса.
В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.
Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:
США - 80 млн 971 тыс. 930 и 991 тыс. 231.
Индия - 43 млн 57 тыс. 545 и 522 тыс. 193.
Бразилия - 30 млн 345 тыс. 808 и 662 тыс. 855.
Франция - 28 млн 435 тыс. 100 и 146 тыс. 57.
Германия - 24 млн 180 тыс. 512 и 134 тыс. 179.
Великобритания - 22 млн 106 тыс. 306 и 173 тыс. 985.
По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 800,8. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 44 человека, Индии - 372, Бразилии - 3 тыс. 78, Франции - 2 тыс. 213, Великобритании - 2 тыс. 530, Германии - 1 тыс. 598.
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