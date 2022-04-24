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Внешняя политика 24.04.2022 12:45

Пресечена попытка проникновения армянских диверсантов в Азербайджан - Госпогранслужба

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о попытке армянской диверсионной группы в субботу пересечь азербайджано-армянскую государственную границу.

«23 апреля около 18:00 диверсионная группа ВС Армении предприняла попытку пересечения государственной границы Азербайджанской Республики на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район», - говорится в сообщении, в воскресенье размещенном на сайте ГПС Азербайджана.

Там отметили, что в результате принятых пограничниками мер попытка проникновения диверсионной группой на территорию Азербайджана была пресечена, «диверсанты были вынуждены отступить».

В ГПС Азербайджана заявили, что расценивают этот инцидент как провокацию армянской стороны, направленную против создания комиссии по делимитации и демаркации границы и проведения соответствующих работ.

В ведомстве сообщили, что об инциденте были проинформированы представители пограничного управления Федеральной пограничной службы РФ в Армении.

В Госпогранслужбе добавили, что если такая ситуация повторится, то с азербайджанской стороны «будут приняты более серьезные меры».

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ИНЦИДЕНТ, ГПС


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