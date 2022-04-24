В Азербайджане констатировали повышение боеспособности Сухопутных войск в I квартале 2022 года

В I квартале 2022 года боеспособность Сухопутных войск Азербайджана была повышена. Об этом заявили военные в ходе прошедшего в N-й воинской части Сухопутных войск Азербайджана заседания по итогам первых трех месяцев текущего года, сообщили в министерстве обороны страны.

«Отмечено, что за отчетный период в азербайджанской армии были проведены различные военные учения, занятия по боевой подготовке, повышена боеспособность войск и уровень профессионализма личного состава», - говорится в сообщении, в воскресенье размещенном на сайте военного ведомства.

Военные рассказали, что «в воинских частях, дислоцированных на освобожденных территориях, проведены строительные работы, введены в эксплуатацию новые военные объекты, предприняты важные шаги по улучшению социально-бытовых условий личного состава».

В Минобороны Азербайджана сообщили, что на заседании были заслушаны доклады о проделанной за квартал работе и задачах по основным направлениям, проанализированы претворяемые в жизнь реформы, текущее состояние боевой подготовки, материально-технического обеспечения, воинской дисциплины и службы войск.

Р.Керимов