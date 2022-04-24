КТК возобновил прокачку нефти после месяца ремонтных работ

"Каспийский трубопроводный консорциум" (КТК) приступил к погрузке танкеров через отремонтированное выносное причальное устройство N3, сообщает пресс-служба консорциума.

"23 апреля 2022 года на Морском терминале КТК введено в эксплуатацию ВПУ-3 после проведения ремонта. Кратковременное улучшение погодных условий 23 апреля 2002 года позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд (ОПТМ), что позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время к ВПУ-3 пришвартован танкер Delta Commander, осуществляется погрузка. ВПУ-2 остаётся временно выведенным из эксплуатации, ВПУ-1 функционирует в штатном режиме.

Как сообщалось, 20 апреля министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков заявил, что ремонт на морском терминале КТК практически завершен. "К концу этой недели КТК полностью заработает, 100% должен войти в строй. Это два ВПУ, третий будет на ремонте, но он и в принципе был резервный. Всегда работали двумя ВПУ", - добавил тогда министр.

Сообщалось, что 23 марта КТК полностью приостановил погрузку нефти в Новороссийске в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств из-за неблагоприятных погодных условий. 28 марта консорциум возобновил прием нефти в систему Тенгиз-Новороссийск на минимальной производительности, а также погрузку танкеров через ВПУ-1.

По данным Минэнерго Казахстана, объем потерянной в связи с чрезвычайной ситуацией добычи в стране мог составить около 320 тыс. баррелей в сутки (1,3 млн тонн), если бы ремонт ВПУ-2 и ВПУ-3 продлился до конца апреля. Ущерб для страны от повреждения терминалов КТК, по подсчетам Минфина Казахстана, мог превысить $330 млн.

КТК - международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и ведущих мировых добывающих компаний, созданный для строительства и эксплуатации магистрального трубопровода протяженностью более 1,5 тыс. км и мощностью 67 млн тонн нефти в год. В систему поступает сырье в основном с крупных месторождений Западного Казахстана, а также от российских производителей, и затем переваливается в порту близ Новороссийска. На долю казахстанских грузоотправителей приходится около 80% объема транспортировки.

Акционерами КТК являются: Российская Федерация (24% в управлении "Транснефти", 7% на балансе) - 31%, Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.