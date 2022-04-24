В Шанхае выявили за сутки максимум летальных исходов среди больных COVID-19 с начала локдауна

Власти Китая зафиксировали за сутки в Шанхае 39 летальных исходов среди инфицированных COVID-19, что стало максимальным суточным показателем с начала локдауна в этом городе, сообщил в воскресенье телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

Общее количество летальных исходов среди заболевших в этом городе с населением около 25 млн человек теперь составляет 87. Телеканал отмечает, что, хотя за последние недели каждый день власти сообщали о тысячах новых случаев заражения COVID-19, первые данные о летальных исходах в Шанхае поступили лишь 18 апреля.

Между тем за минувшие сутки в Китае выявили примерно 22 тыс. случаев COVID-19. Более 21 тыс. случаев пришлись на Шанхай.

Карантин в Шанхае был введен 28 марта, прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома. В Шанхае ежедневно проводят в общегородском масштабе тестирование на COVID-19, а лиц с положительными результатами анализов отправляют в центры изоляции.

Ранее город столкнулся с трудностями со снабжением жителей продовольствием и c возвращением сотрудников на рабочие места. Кроме того, локдаун в Шанхае потряс мировые рынки, нарушил работу местных фабрик из-за сбоев в поставках комплектующих.

Тем временем в Пекине медики накануне выявили 22 незавозных случая COVID-19. В результате ряд спортивных залов и кружков для занятий после школы приостановили работу.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания игр.

По данным портала Worldometers, за весь период пандемии в Китае было выявлено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,7 тыс. смертей от последствий заболевания.