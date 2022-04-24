Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8438 RUR   0.021 GBR   2.2145 TRY   0.1156

Цена на нефть

21.04 $/bbl +/- WTI 103.79 +1.60 Brent 108.33 +1.53

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 24.04.2022 13:48

В Шанхае выявили за сутки максимум летальных исходов среди больных COVID-19 с начала локдауна

Власти Китая зафиксировали за сутки в Шанхае 39 летальных исходов среди инфицированных COVID-19, что стало максимальным суточным показателем с начала локдауна в этом городе, сообщил в воскресенье телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

Общее количество летальных исходов среди заболевших в этом городе с населением около 25 млн человек теперь составляет 87. Телеканал отмечает, что, хотя за последние недели каждый день власти сообщали о тысячах новых случаев заражения COVID-19, первые данные о летальных исходах в Шанхае поступили лишь 18 апреля.

Между тем за минувшие сутки в Китае выявили примерно 22 тыс. случаев COVID-19. Более 21 тыс. случаев пришлись на Шанхай.

Карантин в Шанхае был введен 28 марта, прекратили работу большинство предприятий, рынков и магазинов, людям было предписано оставаться дома. В Шанхае ежедневно проводят в общегородском масштабе тестирование на COVID-19, а лиц с положительными результатами анализов отправляют в центры изоляции.

Ранее город столкнулся с трудностями со снабжением жителей продовольствием и c возвращением сотрудников на рабочие места. Кроме того, локдаун в Шанхае потряс мировые рынки, нарушил работу местных фабрик из-за сбоев в поставках комплектующих.

Тем временем в Пекине медики накануне выявили 22 незавозных случая COVID-19. В результате ряд спортивных залов и кружков для занятий после школы приостановили работу.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. Эта политика была частью подготовки к зимним Олимпийским играм, которые прошли в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, однако власти приняли решение продолжить ее после окончания игр.

По данным портала Worldometers, за весь период пандемии в Китае было выявлено более 200 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 4,7 тыс. смертей от последствий заболевания.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ШАНХАЙ, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Власти Шанхая потребовали от 26 млн жителей пройти тестирование на COVID-19 В Шанхае из-за тропического шторма эвакуировали более 130 тыс. человек В Шанхае ограничат численность населения города до 25 млн человек к 2035 году Шанхай планирует создать свободный торговый порт и научный центр Шанхайцы становятся богаче - опрос

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az