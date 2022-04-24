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Спорт 24.04.2022 14:00

Шахматный портал Chess.com стал недоступен в России

В России стал недоступен один из самых популярных шахматных сайтов chess.com из-за блокировки Роскомнадзором (РКН) доступа к двум его страницам с информацией о ситуации на территории Украины.

Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ заблокирован к двум страницам сайта по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля.

Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. В данный момент сайт в России недоступен.

Chess.com - сайт для игры в шахматы онлайн, форум, шахматная социальная сеть, а также одноимённая компания, владеющая данным сайтом. По данным Alexa.com, является самым популярным шахматным сайтом в мире.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Тэги: РОССИЯ, ШАХМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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