Шахматный портал Chess.com стал недоступен в России

В России стал недоступен один из самых популярных шахматных сайтов chess.com из-за блокировки Роскомнадзором (РКН) доступа к двум его страницам с информацией о ситуации на территории Украины.
Согласно данным универсального сервиса РКН по проверке блокировок страниц и сайтов, доступ заблокирован к двум страницам сайта по требованию Генпрокуратуры от 23 апреля.
Так как сайт использует сетевой протокол https, блокировка одной из страниц приводит к недоступности всего сайта на территории РФ. В данный момент сайт в России недоступен.
Chess.com - сайт для игры в шахматы онлайн, форум, шахматная социальная сеть, а также одноимённая компания, владеющая данным сайтом. По данным Alexa.com, является самым популярным шахматным сайтом в мире.
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