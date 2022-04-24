В РФ за сутки COVID-19 заболели 8,4 тыс. человек

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 8 тыс. 446 случаев, госпитализированы за сутки 1 тыс. 352 человека, скончалось 168 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.
"По состоянию на 24 апреля в РФ выявлено 8 446 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 352 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 49,6%", - сообщили в оперштабе.
Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 75 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах РФ, уточнили в оперштабе.
За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 168 человек, накануне штаб сообщал о 171 умершем.
По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 8 тыс. 829 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 383.
"Выздоровели за сутки 10 508 человек, или на 19,4% меньше по сравнению с 23 апреля", - сообщили в оперштабе.
Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 млн 137 тыс. 137 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 374 тыс. 902 умерших и 17 млн 474 тыс. 628 выписанных.
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