Австралия выступила против появления военных баз Китая на Соломоновых островах

Австралии нельзя позволить Китаю создать военные базы на Соломоновых островах, заявил глава австралийского Минобороны Питер Даттон.
"В нашем регионе, у нас на пороге, не будет китайских военно-морских баз", - приводят его слова западные СМИ.
Также ранее он заявил, что соглашение Китая и Соломоновых островов является еще одним проявлением модели поведения КНР с другими странами, в том числе в Африке. В связи с этим министр упомянул "выплаты с целью подкупа", но доказательств своих утверждений представлять не стал.
В середине марта руководитель полиции Соломоновых Островов Энтони Веке подписал соглашение с заместителем главы министерства общественной безопасности КНР. В документе шла речь о сотрудничестве в деле поддержания общественного порядка, защиты жизни и имущества граждан.
В то же время, наблюдатели обратили внимание, что одним из этих пунктов соглашения является допуск китайских кораблей "в соответствии со своими потребностями и с согласия Соломоновых островов" в порты страны. В Австралии это было воспринято как пролог для размещения китайской базы вблизи австралийской территории.
СМИ отмечают, что критики премьер-министра Австралии Скотта Моррисона назвали это соглашение крупнейшим провалом австралийской дипломатии со времен Второй мировой войны. Между тем, Австралии в мае предстоят парламентские выборы.
Власти США в свою очередь обещали дать соответствующий ответ на расширение присутствия КНР в тихоокеанском регионе, где ранее доминировали США вместе с Австралией и Новой Зеландией, добавляют СМИ.
В Азербайджане констатировали повышение боеспособности Сухопутных войск в I квартале 2022 года
Пресечена попытка проникновения армянских диверсантов в Азербайджан - Госпогранслужба
Глава Евросовета рассказал о переговорах с президентом Азербайджана
КТК возобновил прокачку нефти после месяца ремонтных работ
Либерман летит в Азербайджан за нефтью и удобрениями на миллиарды долларов - СМИ
Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже
В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В РФ за сутки COVID-19 заболели 8,4 тыс. человек
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ