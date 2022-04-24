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Дальнее зарубежье 24.04.2022 15:00

Австралия выступила против появления военных баз Китая на Соломоновых островах

Австралии нельзя позволить Китаю создать военные базы на Соломоновых островах, заявил глава австралийского Минобороны Питер Даттон.

"В нашем регионе, у нас на пороге, не будет китайских военно-морских баз", - приводят его слова западные СМИ.

Также ранее он заявил, что соглашение Китая и Соломоновых островов является еще одним проявлением модели поведения КНР с другими странами, в том числе в Африке. В связи с этим министр упомянул "выплаты с целью подкупа", но доказательств своих утверждений представлять не стал.

В середине марта руководитель полиции Соломоновых Островов Энтони Веке подписал соглашение с заместителем главы министерства общественной безопасности КНР. В документе шла речь о сотрудничестве в деле поддержания общественного порядка, защиты жизни и имущества граждан.

В то же время, наблюдатели обратили внимание, что одним из этих пунктов соглашения является допуск китайских кораблей "в соответствии со своими потребностями и с согласия Соломоновых островов" в порты страны. В Австралии это было воспринято как пролог для размещения китайской базы вблизи австралийской территории.

СМИ отмечают, что критики премьер-министра Австралии Скотта Моррисона назвали это соглашение крупнейшим провалом австралийской дипломатии со времен Второй мировой войны. Между тем, Австралии в мае предстоят парламентские выборы.

Власти США в свою очередь обещали дать соответствующий ответ на расширение присутствия КНР в тихоокеанском регионе, где ранее доминировали США вместе с Австралией и Новой Зеландией, добавляют СМИ.

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Тэги: АВСТРАЛИЯ, КИТАЙ, СОЛОМОНОВЫ ОСТРОВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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