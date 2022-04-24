Власти Ирана перехватили в Персидском заливе иностранный танкер с контрабандным топливом

Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) Ирана задержал в Персидском заливе иностранный танкер, переправлявший контрабандное топливо, сообщило в воскресенье агентство "Мехр".

На борту судна перевозили 200 тыс. литров топлива. Также бойцы КСИР взяли под стражу восемь членов экипажа танкера и передали их судебным властям иранской провинции Бушир.

Кроме того, власти провели проверку на пяти судах, экипажи которых намеревались перегружать топливо на перехваченный иностранный танкер.

"Мехр" напоминает, что КСИР также задерживал в Персидском заливе 14 и 9 апреля иностранные суда, перевозившие топливо контрабандным путем: тогда на судах обнаружили соответственно 250 тыс. литров и 220 тыс. литров горючего. Аналогичные инциденты имели место и до этого, пишет "Мехр".