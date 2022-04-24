Мехрибан Алиева поздравила христиан Азербайджана с Пасхой

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину страны с праздником Пасхи. «Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого гражданина Азербайджана будет много светлых, счастливых дней! Да примет Всевышний все молитвы, вознесенные в эти благословенные праздничные дни!», - написала она в воскресенье в инстаграме. Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».