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Религия 24.04.2022 14:36

Мехрибан Алиева поздравила христиан Азербайджана с Пасхой

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину страны с праздником Пасхи.

«Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого гражданина Азербайджана будет много светлых, счастливых дней! Да примет Всевышний все молитвы, вознесенные в эти благословенные праздничные дни!», - написала она в воскресенье в инстаграме.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, РЕЛИГИЯ, ПАСХА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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