Мехрибан Алиева поздравила христиан Азербайджана с Пасхой

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину страны с праздником Пасхи.
«Искренне поздравляю всю христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи! Желаю всем крепкого здоровья, теплых чувств и долгих лет жизни! Пусть в жизни каждого гражданина Азербайджана будет много светлых, счастливых дней! Да примет Всевышний все молитвы, вознесенные в эти благословенные праздничные дни!», - написала она в воскресенье в инстаграме.
Р.Керимов
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