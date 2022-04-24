Шесть тяжелых транспортных самолетов США прибыли в Польшу

Не менее шести американских тяжелых транспортных самолетов в воскресенье прибыли в Польшу, следует из данных западных авиационных ресурсов.

По их сведениям, на аэродроме польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной, совершили посадку два военно-транспортных самолета ВВС США C-17A Globemaster, способные перевозить до 77,5 тонн груза, а также самолеты Boeing 747 американских транспортных компаний, зафрахтованные Пентагоном. Зафиксировано также прибытие самолета С-17А из Великобритании.

В пятницу и субботу в Жешув прибыли три C-17A Globemaster ВВС США.

В четверг президент США Джо Байден сообщил о выделении Украине нового пакета помощи на сумму $800 млн, в рамках которой ей, в частности, будут предоставлены 121 тактический ударный беспилотник Phoenix Ghost и 72 155-мм гаубицы M777 и 144 тыс. снарядов.

В Пентагоне в четверг заявили, что переброска вооружений для Украины в Европу с континентальной части США начнется в ближайшие 24-48 часов.

Ранее США в рамках предыдущего пакета военной помощи Украине уже перебросили в Европу 18 155-мм гаубиц и 40 тыс. снарядов к ним.

По заявлению Пентагона, все поставляемые в Украину 90 гаубиц позволят ВСУ сформировать пять артиллерийских дивизионов.

По оценке, общая сумма военной помощи Вашингтона Киеву на данный момент достигает $3,4 млрд.

В польском город Жешув размещена бригадная боевая группа американской 82-й воздушно-десантной дивизии численностью 1,7 тыс. военнослужащих. Как сообщало Командование вооруженных сил США в Европе, ее переброска туда "для поддержки союзников по НАТО" была завершена в середине февраля.