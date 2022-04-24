Российские боевые корабли на Балтике отработали поиск и уничтожение подлодки условного противника

Малые противолодочные корабли (МПК) "Алексин" и "Кабардино-Балкария" провели учения по поиску, обнаружению и уничтожению подлодки условного противника в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота (БФ) в воскресенье.

"Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота в составе малых противолодочных кораблей "Алексин" и "Кабардино-Балкария" провела плановое учение, в ходе которого во взаимодействии с противолодочными вертолетами морской авиации флота Ка-27ПЛ отработала комплекс задач по поиску подводной лодки условного противника и ее уничтожению", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что экипажам кораблей удалось успешно классифицировать учебные цели и уничтожить их с помощью противолодочного вооружения.

"В ходе учения экипажи противолодочных кораблей выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, а также отработали практическое применение торпедного вооружения", - говорится в сообщении флота.

Также в ходе учения экипажами МПК были проведены артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям, сообщили в БФ.