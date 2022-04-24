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СНГ 24.04.2022 16:15

СМИ сообщили о предстоящей на новой неделе встрече президента РФ с генсеком ООН

Президент РФ Владимир Путин на предстоящей неделе примет в Кремле генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, будут обсуждаться события в Украине.

В программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" был озвучен график президента РФ на будущую неделю. В частности, сообщается, что Путин в Кремле примет генерального секретаря ООН.

"Речь пойдет о событиях в Украине и вокруг нее", - отмечается в программе.

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Гутерриш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве для обсуждения ситуации в Украине.

По его словам, генеральный секретарь хотел бы обсудить шаги для установления мира.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, ВЛАДИМИР ПУТИН, АНТОНИУ ГУТЕРРИШ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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