Эрдоган заявил, что Турция может выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины

Турция может выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган заявил, что положительно рассматривает вопрос о том, чтобы Турция стала гарантом безопасности Украины, ссылаясь на управление по связям администрации главы турецкого государства, пишет в воскресенье "Анадолу".

Он добавил, что Турция готова оказать необходимую помощь в переговорном процессе, в том числе предстать в роли посредника.

Президент Турции также заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя.