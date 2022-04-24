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Регион 24.04.2022 16:40

Эрдоган заявил, что Турция может выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины

Турция может выступить в качестве одного из гарантов безопасности Украины, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Эрдоган заявил, что положительно рассматривает вопрос о том, чтобы Турция стала гарантом безопасности Украины, ссылаясь на управление по связям администрации главы турецкого государства, пишет в воскресенье "Анадолу".

Он добавил, что Турция готова оказать необходимую помощь в переговорном процессе, в том числе предстать в роли посредника.

Президент Турции также заявил о необходимости обеспечить эвакуацию раненых и мирных жителей из Мариуполя.

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Тэги: ТУРЦИЯ, УКРАИНА, РЕДЖЕП ТАЙИП ЭРДОГАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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