В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 20 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 792 тыс. 496, сообщает в воскресенье республиканский оперативный штаб.
Днем ранее было зарегистрировано 19 случаев.
Третий день подряд за сутки не зарегистрировано летальных исходов из-за новой коронавирусной инфекции.
Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 9 тыс. 707 человек, следует из опубликованных данных.
От COVID-19 вылечились 782 тыс. 646 человек (+ 12 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находится 143 человека.
За сутки медики провели 2 тыс. 820 тестов на коронавирус против 3 тыс. 403 тестов накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 6 млн 794 тыс. 952 теста на COVID-19.
Р.Керимов
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