Статус Храмовой горы в Иерусалиме не изменится

Власти Израиля придерживаются нынешнего статус-кво в отношении Храмовой горы в Иерусалиме, и молиться там по-прежнему могут лишь мусульмане, заявил глава израильского МИД Яир Лапид.
"Израиль привержен сохранению статус-кво на Храмовой горе", - приводит его слова издание "Таймс оф Израэл".
"Мусульмане молятся на Храмовой горе, немусульмане лишь могут посещать ее. Изменений тут нет, изменений не будет", - пояснил министр.
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