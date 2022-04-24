Статус Храмовой горы в Иерусалиме не изменится

Власти Израиля придерживаются нынешнего статус-кво в отношении Храмовой горы в Иерусалиме, и молиться там по-прежнему могут лишь мусульмане, заявил глава израильского МИД Яир Лапид.

"Израиль привержен сохранению статус-кво на Храмовой горе", - приводит его слова издание "Таймс оф Израэл".

"Мусульмане молятся на Храмовой горе, немусульмане лишь могут посещать ее. Изменений тут нет, изменений не будет", - пояснил министр.