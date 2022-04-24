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Регион 24.04.2022 19:27

Чавушоглу назвал лицемерием поведение «некоторых западных лидеров»

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в воскресенье в твиттере назвал лицемерием поведение "некоторых западных лидеров".

"Некоторые западные лидеры в последние дни утверждают, что слово "геноцид" может быть использовано только после соответствующего решения суда. Это правда!

Однако когда эти же люди, руководствуясь политическими мотивами, без решения суда используют слово "геноцид" относительно событий 1915 года, это является наиболее наглядным примером их лицемерия", - приводит "Анадолу" твит главы турецкого внешнеполитического ведомства.

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Тэги: МИР, ТУРЦИЯ, МЕВЛЮТ ЧАВУШОГЛУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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