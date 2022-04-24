Азербайджанские пограничники задержали армянского диверсанта - ГПС

Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана сообщила о задержании одного из членов армянской диверсионной группы, пытавшейся в субботу проникнуть на территорию страны.
В сообщении, размещенном на сайте ведомства в воскресенье, говорится, что в субботу на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район, была пресечена попытка армянской диверсионной группы нарушить азербайджанскую государственную границу, в результате диверсанты были вынуждены отступить.
«Сотрудники Государственной пограничной службы задержали члена диверсионной группы ВС Армении, военнослужащего Матиросова Эдуарда Артуровича», - сообщили в ГПС Азербайджана.
Оперативная обстановка находится под контролем, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в воскресенье Госпогранслужба Азербайджана сообщила о попытке армянской диверсионной группы в субботу пересечь азербайджано-армянскую государственную границу.
«23 апреля около 18:00 диверсионная группа ВС Армении предприняла попытку пересечения государственной границы Азербайджанской Республики на участке азербайджано-армянской государственной границы, проходящем через Зангиланский район», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Там отметили, что в результате принятых пограничниками мер попытка проникновения диверсионной группы на территорию Азербайджана была пресечена, «диверсанты были вынуждены отступить».
В ГПС Азербайджана заявили, что расценивают этот инцидент как провокацию армянской стороны, направленную против создания комиссии по делимитации и демаркации границы и проведения соответствующих работ.
В ведомстве сообщили, что об инциденте были проинформированы представители пограничного управления Федеральной пограничной службы РФ в Армении.
В Госпогранслужбе добавили, что если такая ситуация повторится, то с азербайджанской стороны «будут приняты более серьезные меры».
Р.Керимов
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