Число жертв пожара в российском военном НИИ выросло до 17 человек

17 человек погибли, по уточненным данным, в результате пожара в здании Центрального исследовательского института Воздушно-космической обороны РФ в Твери, еще восемь человек не найдено, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в воскресенье.

"Местонахождение восьми человек не установлено после пожара в военном институте в Твери", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по уточненным данным, при пожаре погибли 17 человек.

Пожар возник в минувший четверг в одном из кабинетов военного института. По предварительным данным, площадь возгорания составила 2,5 тыс. кв. метров. К тушению пожара были привлечены подразделения пожарно-спасательных частей, было задействовано более 240 человек, свыше 60 единиц техники, вертолет Ми-8 МЧС России. Полностью пожар удалось потушить утром в пятницу. Ранее источник сообщал о семи погибших.