Число погибших в результате взрыва на НПЗ в Нигерии превысило 100 человек

По меньшей мере 100 человек стали жертвами взрыва, который произошел в ночь на субботу на незаконном нефтеперерабатывающем предприятии в штате Имо на юге Нигерии, сообщило в воскресенье агентство Associated Press (AP).

Ранее западные СМИ сообщали о гибели более 50 человек в результате взрыва, возникшего из-за возгорания двух топливохранилищ.

Власти разыскивают двух человек в связи с инцидентом. Также после взрыва министерство нефти Нигерии сообщило AP, что приложит больше усилий для борьбы с незаконной деятельностью в нефтяной отрасли.

В марте нигерийские власти сообщали, что Нигерия с января 2021 года по февраль 2022 года недополучила не менее $3 млрд доходов за нефть из-за незаконной деятельности. Так, нелегальные производители, не соблюдающие технические нормы, размещают нефтеперерабатывающие предприятии в отдаленных районах страны: в таком месте в штате Имо располагалось предприятие, где произошел взрыв.

AP поясняет, что подобные инциденты часто происходят в Нигерии, где бедность и высокая безработица - до 33% от рабочей силы по последним подсчетам - заставляют миллионы представителей молодежи заниматься незаконной деятельностью. При этом большинство нелегальных предприятий по переработке нефти находится в дельте реки Нигер на юге Нигерии.

Ранее в апреле в Минобороны Нигерии сообщали, что только за две недели пресекли работу 30 подобных предприятий в дельте реки Нигер.