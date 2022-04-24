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Внешняя политика 24.04.2022 21:40

Старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе прибыл в Азербайджан

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофер прибыл в Азербайджан. Об этом в воскресенье сообщили в посольстве США в Азербайджане.

«Приветствуем старшего советника Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Эндрю Шофера, который находится с визитом в Баку с 24 по 29 апреля», - говорится в сообщении диппредставительства в фейсбуке.

В посольстве добавили, что США остаются приверженными двустороннему и многостороннему сотрудничеству для обеспечения мирного, демократического и процветающего будущего Южного Кавказа.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, ДИПЛОМАТИЯ


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