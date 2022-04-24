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Дальнее зарубежье 24.04.2022 22:11

СМИ объявили о победе Макрона на выборах президента Франции

Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон одержал победу во втором туре президентских выборов, сообщают французские СМИ со ссылкой на результаты опросов на выходе с избирательных участков.

Согласно этим данным, Макрон набирает 57,6% голосов, лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен получает 42,4%.

При этом отмечается, что Марин Ле Пен набрала рекордно большое для представителя французских ультраправых количество голосов во втором туре. Для сравнения, в 2017 году она получила 33,9% голосов, в 2002 - ее отец, основатель "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пен - 17,7%.

Французские телеканалы транслируют кадры с Марсового поля, где собрались сторонники Макрона. Толпа приветствовала ликованием объявленные результаты.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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