МИД Азербайджана отреагировал на заявление президента США по событиям 1915 года

Искажение в очередной раз исторической правды о событиях 1915 года в заявлении президента США Джозефа Байдена вызывает сожаление, заявили в воскресенье в МИД Азербайджана.
В размещенном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении говорится, что попытки исказить события столетней давности и путем политизации включить в повестку так называемый «геноцид» неприемлемы.
Заявление президента США также несовместимо с продолжающимися переговорами между Турцией и Арменией о нормализации отношений, продолжили во внешнеполитическом ведомстве.
Там заявили, что событиями 1915 года должны заниматься историки, а не политики.
«Недопустимы попытки фальсификации истории, ее использование с целью политического давления», - подчеркнули в МИД Азербайджана.
Р.Керимов
КТК возобновил прокачку нефти после месяца ремонтных работ
Либерман летит в Азербайджан за нефтью и удобрениями на миллиарды долларов - СМИ
Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже
Ферстаппен выиграл итальянский Гран-при Эмилии-Романьи «Формулы-1»
В Азербайджане третий день подряд не зарегистрировано летальных исходов из-за COVID-19
В Шуше ведется строительство семи жилмассивов
Автодорога Ахмедбейли-Физули-Шуша будет готова в 2024 году
Макрон лидирует во втором туре выборов президента Франции после обработки 73% бюллетеней
Добившийся переизбрания Макрон обещает французам «неспокойный, но исторический» период
Ле Пен назвала свои результаты во втором туре «громкой победой»
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Бесплатный Wi-Fi в Шуше от компании Bakcell
Команда SPE BHOS будет представлять Азербайджан в США
AzerTelecom и Sparkle будут сотрудничать в рамках проекта «Цифровой шелковый путь»
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ