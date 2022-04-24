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Внешняя политика 24.04.2022 23:14

МИД Азербайджана отреагировал на заявление президента США по событиям 1915 года

Искажение в очередной раз исторической правды о событиях 1915 года в заявлении президента США Джозефа Байдена вызывает сожаление, заявили в воскресенье в МИД Азербайджана.

В размещенном на сайте внешнеполитического ведомства сообщении говорится, что попытки исказить события столетней давности и путем политизации включить в повестку так называемый «геноцид» неприемлемы.

Заявление президента США также несовместимо с продолжающимися переговорами между Турцией и Арменией о нормализации отношений, продолжили во внешнеполитическом ведомстве.

Там заявили, что событиями 1915 года должны заниматься историки, а не политики.

«Недопустимы попытки фальсификации истории, ее использование с целью политического давления», - подчеркнули в МИД Азербайджана.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ТУРЦИЯ, США, ИСТОРИЯ, МИД


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