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Дальнее зарубежье 24.04.2022 23:36

Ле Пен назвала свои результаты во втором туре «громкой победой»

Лидер партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в воскресенье после публикации французскими СМИ прогнозируемых результатов второго тура заявила, что несмотря на поражение считает результат хорошим.

"Сегодняшний результат сам по себе является громкой победой. Миллионы наших соотечественников сделали выбор в пользу нашего национального лагеря", - сказала она в ходе обращения к своим сторонникам.

"Сегодня я снова говорю, что я не брошу французов", - отметила она, добавив, что не испытывает "ни негодования, ни горечи" по итогам кампании.

Ле Пен, которая, по данным прогнозов французских СМИ, уступила Макрону во втором туре, поблагодарила всех, кто поддержал ее на выборах президента Франции, и пообещала продолжить свою деятельность.

"Чтобы избежать присвоения власти некоторыми, я как никогда буду продолжать свою деятельность для Франции и французов с энергией, настойчивостью и любовью - так, как вы меня знаете", - подчеркнула она.

Лидер "Национального объединения" также добавила, что скоро "большая битва" предстоит на грядущих выборах в парламент Франции.

"Мы хотим объединить всех тех, кто хочет собрать силы вместе против Эмманюэля Макрона", - сказала она.

Ее сторонники, собравшиеся в штаб-квартире, громко приветствовали заявления лидера "Национального объединения". В конце своего заявления Марин Ле Пен запела гимн Франции, ее сторонники запели вслед за ней.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ВЫБОРЫ, ПРЕЗИДЕНТ


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